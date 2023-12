Megírtuk, hogy világhírű matematikus névadójukra emlékeztek a Pólya György Általános Iskolában. Fotókat is hoztunk az iskola nagy napjáról. Harmadik alkalommal emlékeztek a tatabányai általános iskolában Pólya György matematikusra, akinek 2021 óta viseli nevét a sárberki intézmény.

Szomorú hírről kellett beszámoltunk: elhunyt Takács Tímea, az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója. Takács Tímea születése óta igazi lokálpatriótaként, 51 évet élt a városban. Több, mint 30 éve kiemelkedő szerepet töltött be Oroszlány kulturális és közéletében.

Elképesztően részletes, 72(!) négyzetméteres karácsonyi minifalut építettek Esztergomban. A mesefalut mindenkinek látnia kell. „Karácsony 2023” jeligével az idén is meghirdetjük felhívásunkat, amelyben a városok, falvak, otthonok, közösségek karácsonyi dekorációit bemutató fotókat várjuk a [email protected] e-mail-címre, legkésőbb december 25-ig.

Mozgáskorlátozott embertől is loptak, ráadásul a tatabányai vasútállomáson még áldozatukat meg is verték azok a tolvajok, akik a tatabányai plázában, parkban és a vasútállomáson is lecsaptak.