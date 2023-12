– Az oldal egyértelműen nem Magyarország Kormányához köthető, amire egyébként a kamu oldalon található összes többi link is továbbvisz. A pharoconsulting.com oldalon nincs jelenleg tartalom. Azonban ez nem egy klasszikus csaló oldal, mert magát a domain nevet még 2018-ban jegyezték be – magyarázta a szakértő, aki szerint az oldalt feltehetően feltörtek és rátették ezt az adathalász oldalt.

– Az adathalászat abból derül ki, hogy a kérdések végén bekérik a kártyaadatokat és valószínűleg be is próbálnak terhelni rá egy összeget. Személyes adatokat nem is kér az oldal, a kártyához sem. A készítők nem annyira profik, ugyanis a bankkártya adatbekérésnél bármilyen kártyaadatot be tudsz adni, nincs ellenőrzés. Az adatok helyességét egyébként egy úgynevezett Luhn algoritmussal ellenőrzik, ami itt elmaradt – tette hozzá Solymos Ákos, aki ki is próbálta a rendszert.

− Én például egy rossz, nemlétező kártyaszámot adtam meg, egy 2022-es kártyalejárati dátummal és egy random CVC kóddal. Ilyet egy „rendes” csaló oldal nem fogad el.

Ez azonban elfogadta és utána még egy sms kódot is bekért, amire szintén kitalált számot adtam meg, amit végül másodszorra elfogadott. Az oldal valószínűleg még friss, mert a böngészők nem jelzik, mint kockázatos oldal – vélekedett a szakértő, aki nem győzte kihangsúlyozni, hogy

a bankkártyára senki nem szokott utalni!

– A bankkártya egy készpénzhelyettesítő fizetőeszköz, ha valaki tényleg utalni akar nekünk, akkor számlaszámot kér. És szintén fontos, hogy az adathalász oldalon bekért kártyaadatokkal akár fizetni is lehet az interneten – figyelmeztetett Solymos Ákos.

A hirdetést elküldtük a rendőrségnek is. Amint válaszolnak beszámolunk róla.