A Móra Ferenc Tagintézmény Komárom közösségi oldalán számolt be arról, hogy hozzájuk is eljutottak a tatai angyalok. Mint írták: az idei évben ismét nagy örömet okoztak tanulóiknak a tatai Kristály Hotel szervezésében lebonyolított és összegyűjtött, személyre szóló ajándékok. Illetve köszönik a Tatabányai Kézilabda Klub játékosainak is az önzetlen segítséget, melyet iskolájuk tanulóinak nyújtottak.

Mint arról korábban beszámoltunk: a Kristály Imperial Hotel & Esterházy Étterem adott hírt arról, hogy a tatai, kömlődi és komáromi iskolákba is eljutottak az angyalok ajándékai.

Az Új Úti Diákotthon kis lakói egy megható karácsonyi műsorral készültek diáktársaiknak és tanáraiknak. Az ünnepség után pedig mindenki átvehette az ajándékot, amit többek között a Kristály hotel angyalai teljesítettek számukra.