Ottjártunkkor is egymásnak adták kilincset a vásárlók. Mike Csilla két pontyot vásárolt az ünnepekre. – Nagy halfogyasztó a család – mondta, az év bármely időszakában szívesen eszik és veszik a pontyot, de a karácsonyi menü elengedhetetlen kelléke a hal. – Az idén is halászlé lesz, rántott hal és krumplisaláta – sorolja, majd elköszön tőlünk és a mérleghez sétál, ahol szatyorjába teszi a két pontyot. Visszatérve az árushoz, ő is megosztott velünk néhány elkészítési javaslatot. A harcsát szereti leginkább, mondván, a halhúst bátran lehet fogyasztani, mert nincs közte szálka. Szóval a harcsapaprikás és egészben sütve, kenyérszalonnával és baconnel megtűzdelve ajánlja fogyasztani.

Körkép

Tatabányán mindössze két helyszínen kapható élőhal: a Galambász tónál, valamint Kertvárosban, a CBA-ban. Vármegyénkben sem jobb a helyzet. A tatai várárokban és Komáromban, a Bocska tónál is lehet félkész és konyhakész termékeket vásárolni. Az utóbbi helyszínen 3390 forint a ponty és az amur egészben, ugyanennyiért kapható mindkettő, filézetten. Szeletekben kapható busa 1990 forintért, egészben pedig 300-zal kevesebb az ára. A ponty és amur fej kilója 790-ért kapható. A kis ponty szelet 3390, az amur pedig 3890 forint.

– Március 15. és november között vagyunk nyitva, kivétel a hétfőket. Két tonna hal van a felszín alatt, évente négy alkalommal telepítünk. Ezek közül kiemelendő a május, akkor afrikai harcsát is hozunk. Horgászni is lehet nálunk, sokan vannak sporthorgászok, akik, miután kifogták a zsákmányt, vissza is engedik – zárta szavait Torma Tivadar, aki szerint vannak tíz kilósok, de a 20 kilogrammos példány sem ritka a horgászok legnagyobb örömére.

Az árus azt még elárulta, nem nagy halfogyasztó a környék, inkább az ünnepek előtt nő meg a forgalom. Ez az idén sem volt másként, az igazi rohamra – hiába volt sikeres a nyitónap – csak a jövő héten számítanak.