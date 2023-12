Oláh Gábor hangsúlyozta, szeretnének hagyományt teremteni a rendezvényből, hogy a karácsonyi készülődés időszakát minél több család számára szebbé tehessék. Örülnének, ha jövőre még több csapat jelentkezne a versenyre.

A Vöröskereszt rendezvényei nagy sikert aratnak a városban. Nemrégiben egészségnapot szerveztek, amelyen rengetegen vettek részt ez alkalommal is a különféle szűréseken, előadásokon. Oláh Gábor azt is elmondta, ebben az évben is összeállítanak majd tartós élelmiszerekből álló csomagokat a rászorulók számára, amelyet az ünnepet megelőzően juttatnak el az érintett komáromiaknak annak érdekében, hogy mindenkinek kellemesen telhessen a karácsonya.