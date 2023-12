Csütörtökön sem volt egyszerű az élet Tatabányán. Hol egy-egy leszakadó ág, hol bokáig érő vizes latyak, máshol autócsapda hórétegek, vagy csak úgy általában vizes, csúszós hó nehezítette meg az emberek életét. Nos, bár az időjárás is besegített a napsütéses idővel, péntekre is bőven maradtak még olyan területek, amelyekre ráfért volna a takarítás. Például abban a kereszteződésben a Mártírokon, ahol csütörtökön az emelkedő tetején rendre megakadtak a kocsik, ma is állt a masszív latyak, ahogy az egész emelkedőn (avagy lejtőn, attól függ, honnan nézzük). Néhány helyen kisebb-nagyobb jégbordák tették izgalmassá a közlekedést, nemcsak a sofőrök, de a gyalogosok számára is.