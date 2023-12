– Végül február 8-án este 20 óra 40 perckor 29 hét 5 napra 1480 grammal és 42 centiméterrel megszületett Borbála – mondta büszkén az anyuka, aki élete végéig hálás lesz Bardóczy főorvosnak és az összes orvosnak, szülésznőnek. – Végig tartották bennünk a lelket, és a szülésnél is profik voltak. Nagyon felkészült csapat várta a kisbabát is. Ahogy megszületett, vitték is az inkubátorba. Szülés után három órával a férjemmel együtt lemehettünk, és láthattuk a kislányunkat. Ezt az egészet a férjem nélkül nem tudtam volna végigcsinálni. Végig mellettem volt, mindent megtett. A szülésnél is végig fogta a kezem. A baba jól van, mindennap egyre erősebb lesz. Én biztosan érzem és tudom, hogy a testvére vele van, és vigyáz rá. Egy igazi kis csoda ez a baba. – tette hozzá az édesanya.