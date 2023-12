1237 kilométernyi hazai gyorsforgalmi út üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése tartozik 2022. szeptember elseje óta az MKIF Zrt.-hez – közölte lapunkkal Szimicsku László, a vállalat kommunikációs igazgatója. Tájékoztatása szerint 2025-ig összesen 538 kilométer gyorsforgalmi utat kell a többivel megegyező szintre hozniuk, ami az átvett hálózat 43 százalékát jelenti.

– Ennek az úgynevezett szintrehozásnak az első éve zárult le december 15-én. A letenyei határátkelő bontásával indult az idei nyolc hónapos szintrehozás április 12-én. A főpálya 19 százaléka újult meg 2023-ban. Ahol kellett nemcsak kopó, de kötő- és alapréteget is cseréltünk – ismertette.

Szimicsku László megjegyezte: az MKIF Zrt. nem hosszúságban, hanem területben méri a felújítások mértékét, hiszen ez alapján tudják nyilvántartani, hogy hol mennyi marást végeztek és hogy az érintett helyszínre mennyi, hány négyzetméter aszfaltra van szükség. Érdekesség, hogy a társaság szakemberei idén 9 gyorsforgalmi úton dolgoztak, 402 darab terelést építettek ki, az M1, M3 és M7 sztrádákon végezték az idei munkák négyötödét, ami 2,8 millió négyzetméternyi útfelületet érintett.

Portálunk a közlekedők folyamatos tájékoztatása jegyében egész évben beszámolt az M1-es autópályát érintő munkálatokról. Sőt olvasóink érdeklődése nyomán azt is megírtuk, hogy például a sztráda sávjait elválasztó növényzet lényegében gondozásmentes, de a társaság munkatársai évente kétszer túlburjánzás miatt visszavágják.

Szimicsku László elmondta, hogy összesen az M1-en mintegy 700 ezer négyzetméteren dolgoztak a szakemberek idén, 182 sávhossz-kilométer hosszúságban, két hidat is felújítottak a sztrádán. Hozzátette, hogy az ideivel azonos mértékű szintrehozással terveznek országszerte 2024-re is, így vélhetően a vármegyénk területén is lehet majd számítani munkavégzésre. Folytatódik továbbá a pihenőhelyek és azok környezetének megújítása és a hidak és felüljárók felújítása is. Az MKIF Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának közleménye szerint 2025-ig pedig 50-60 csomópont esetében a vízelvezető-rendszereket, az esetleges rézsűcsúszásokat is rendbe fogják tenni.