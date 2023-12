Az Árpád Gimnázium Kórusával együtt énekelték a meghívottak a Himnuszt, majd Szücsné Posztovics Ilona polgármester ünnepi beszédében szólt a mindig tiszteletet követelő bányáról, amely az állandó veszélyre emlékeztetett. Hatvan évvel ezelőtt huszonhat áldozatot követelt egy sújtólégrobbanás a XV/A aknán, s a bányász emlékműnél 581 név szerepel. Tisztelettel adózunk a bányaszerencsétlenségben elhunytaknak – mondta. Köszöntötte a közösség szolgálatában élen járó díjazottakat is.

Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke különleges ajándékkal érkezett az ünnepi közgyűlésre: átadta a városról készített imázsfilmet, amely a nevezetességeket, különlegességeket mutatja be. Jelentős kordokumentum – fogalmazott. Megemlítette a TOP+-os pályázatokat is, amelyek jövőre kiterjednek a megyére is.