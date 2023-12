A tatai Tappancs Állatorvosi Rendelő közösségi oldalán osztott meg egy nagyon hasznos összefoglalót arról, hogy hogyan vészelhetik át négylábú kedvenceink az újév utolsó napjait.

Tanácsaik kitérnek arra, hogy napközben mozogjon sokat az állat, hogy estére lefáradjon. Sötétedés előtt készítsünk biztonságos vackot neki, és még egyszer utoljára vigyük ki sétálni. Szilveszter éjszakára pedig több, különböző praktikát is adnak arra, hogy mindenki megtalálhassa a saját kutyájának megfelelőt. Az állatorvosok tanácsai kitérnek arra is, hogy az újév első napján hogyan tudunk segíteni kedvenceinknek az előző éjszaka stresszét levezetni. De olvashatunk a különböző nyugtató készítményekről és használatukról is, sőt még jövőbeli tanácsokat is megosztanak velünk, hogy a következő szilvesztert már könnyebben viselje az állat.