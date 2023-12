Mit vehetünk például a dinó-szakértő kisfiúknak a huszadik műanyag T-Rex-, vagy számunkra teljesen ismeretlen sárgaszaurus helyett? Mint megtudjuk, sokan keresik a kreativitást is ösztönző színezőt, amihez filcek is járnak, de a dinós, színváltós bögre, kulacs vagy épp uzsonnás doboz is népszerű. Ezek a kisebb gyerekeknek lehetnek tökéletes választások.

Ezekre érdemes figyelni online vásárlásnál

Az ember szereti megnézni, megtapogatni, amit vásárol. Erre az internetes vásárláskor nincs lehetőség, épp ezért javasolja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, hogy minden esetben legyen gyanús, ha valaminek túl alacsony az ára. Mindig vizsgáljuk meg az adott weboldalt, nézzük meg a webshop általános szerződési feltételeit, illetve hogy panasz, probléma esetén hogyan érhetjük el magát a kereskedőt. Nézzük meg mindig a webhely URL-jét. Ha https:// helyett csak http://-vel írják, máris gyanakodjunk, az „s” ugyanis a biztonságot jelenti. Amennyiben a böngésző címsorában egy biztonságos webhelyen (https) egy lakatot is látunk, az jó jel. Ahol viszont nincs lakat, ott se nevet, se jelszót, se bankkártyaadatot ne adjunk meg, nehogy online csalás áldozatává váljunk.

Ha a kislányokra gondolunk, az év nagy slágere a számkódos napló, lovas, balerinás vagy épp táncosnős díszítéssel. Ezek közül is lehet úgy összeválogatni 2-3 darabból álló szettet, hogy a keretünkbe is beleférjünk, de menő „csajos” kulacsot is találtunk, ami nemcsak a suliban, de kiránduláson, túra közben közben is jó szolgálatot tesz majd. A népszerű TOPModel kreativitást is ösztönző szettjei mellett olyan tündéri és praktikus kiegészítőket is találtunk, mint a fésű vagy épp a valódi, tehát nem csak játéknak megfelelő manikűrkészlet. Vagy ott a tükrös ékszertartó, amiben minden bizonnyal szívesen tart majd rendet a lány, ráadásul kedves dísze lehet az asztalnak, polcnak mindeközben.

Személyesen könnyebb a csere

Császár László tatabányai ügyvéd korábban a Kemma.hu-nak elmondta: internetes vásárlásnál mindig törekedjünk a lehető legtöbb információ megszerzésére a kereskedőről és a vásárlás feltételeiről. Olvassuk el alaposan a honlapon hozzáférhető Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), ne csak kattintsunk a tudomásul vétel fülre. A megrendelés véglegesítése előtt a vásárlási feltételeket mentsük le számítógépünkre vagy nyomtassuk ki. A fogyasztókat az áru megérkezésétől számított 14 napon belül megilleti az indoklás nélküli elállás joga, vagyis a terméket a kézhez vételt követő két héten belül visszaküldhetjük. Ezt egyértelmű nyilatkozattal célszerű írásban is közölni, például a webáruház honlapján közzétett e-mail-címre. A vállalkozásnak így vissza kell fizetnie részünkre a teljes vételárat, illetve a szállítási költségeket is. Vannak olyan szolgáltatók, akik a termék szállítási költségét nem térítik vissza, azonban a visszaküldés ingyenes – ez szintén jogszerű eljárás.

Levelezés helyett a legtöbb üzletben blokkal sokkal egyszerűbben tudunk terméket visszaváltani vagy cserélni. Ha pedig végképp bizonytalanok vagyunk, mire vágyik az, akinek a meglepetést keressük, válasszunk ajándékutalványt! Így biztos, hogy azt fog választani, ami tényleg kedves a szívének. Kísérőként egy tollat, naptárat pedig szépen becsomagolhatunk neki.

Azt már Ágnestől tudjuk meg, hogy ahogy a gyerekek, úgy bizony a márkák is felnőnek. Jó példa erre az Anneke, amely a kislányos, pasztellesebb színvilág mellett már sötétebb tónusokban is piacra dobott táskákat, pénztárcákat olyan kivitelben, amelyekkel a középiskolás nagylányok is villanthatnak a barátnők előtt. Ha pedig táskák és pénztárcák, ne feledjük a felnőtteket se: egy szép és igényes bőr pénztárca is jó ajándék lehet, míg a konyhatündéreknek, esetleg friss feleségeknek kedves ajándék lehet a receptkönyv, amelyet ők tölthetnek meg finomabbnál finomabb ötletekkel. Az egészet pedig névre szóló, vagy épp fém golyóstollal is megtoldhatjuk, és még mindig a keretösszegünkön belül maradunk.

Szóba került az üzletvezetővel az elmúlt hetek egyik slágertémája is: nyitva lesznek-e szenteste napján. Ágnes mosolyogva mondta: délig várják azokat, akik az utolsó pillanatban vennének akár csak egy csomagolópapírt, ajándéktáskát, vagy pótolnák az esetleg késő, online rendelt ajándékot.