Megkongatták a vészharangot az időjósok: napokon át tartó esőzést jeleztek. Vajon a mezőgazdászokon kívül ki örülhet még ennek? Kevésbé hasznos például, ha egy elveszett slusszkulcs miatt járja körbe az ember lánya a közeli park felé vezető utat. Nem elég az avar, még a víz is elmossa a nyomokat. Megpróbáltam egyszerre monitorozni a járdaszegélyeket és a bokrok alját. Tehát mindenhová néztem, csak éppen az orrom elé nem. Eltelt egy nap, aztán pedig kettő. Lassan a hivatalos közlemény is megérik: ez bizony elveszett. Már csak a kulcskereső kisködmön segíthet és a tény, hogy nem árt néha előre is nézni. A vonat meg tényleg nem vár.