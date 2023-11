November 30-án, vagyis csütörtökön fogja tárgyalni a Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlésének ülése az Öreg-tavat is érintő természeti értékeinek bemutatását célzó komplex ökoturisztikai fejlesztést. Az önkormányzat által benyújtott tervezet szerint céljuk az Öreg-tóra látogatók komplex ökoturisztikai és információs szolgáltatásokat vehessenek igénybe a látogatók.

A fejlesztés szem előtt tartja a természeti értékek megőrzését, azok bemutatását, a környezeti erőforrások fenntartható használatát, valamint a helyi gazdaság élénkítését. Elsődleges céljuk a turisták komfortérzetét javító fejlesztések, eszközbeszerzések megvalósítása. Új vendégfogadásra alkalmas terek, gépjármű és kerékpártároló, tisztálkodási helyiség, szabadtéri területek alakulnak ki mind a gyalogos, mind pedig a kerékpáros számára.

A tervek szerint felújítanák a madármegfigyelő torony környezetét is. Tanösvény épülne ki az erdős részen, digitális alkalmazással. Átépítenék az erdei tornapálya öt állomását. Tovább fejlesztenék a hajózható vízitúra útvonalat egy újabb 200 méteres alágon, amelyhez vízi csúszda is épülne. De építenének kutyafuttatót, vendéglátó és kereskedelmi egységeket, mosdót, kerékpár- és gépjárműparkolót is. A turista útvonalak mellett pihenőkerteket alakítanának ki, továbbá a területre rendezvényeket is terveznek.