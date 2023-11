Fotósok is felkeresik a temetőket

Naplementét követően teljesen más hangulatot árasztanak magukból a temetők, hiszen ahogy sötétbe borulnak a városok, úgy visznek fényt az éjszakába a sírokon pislákoló mécsesek. Az ünnepnap környékén az egyik legnépszerűbb téma az esti temetői látkép, ami évente számtalan amatőr és profi fotóst is vonz. Érdekesség, hogy a legmegfelelőbb pillanatra mindenszentekig kellett várni, hiszen hétfőn égő mécsesek szempontjából még igen foghíjasak voltak a sírok. Megfigyelhető az is, hogy a lokálpatriótáknak hála, ilyenkor az elhagyatott, illetve felszámolt temetőkbe is kikerül egy-egy gyertya, sőt, Kesztölcön azt is tapasztaltuk, hogy a családi sírok mellett a bányászok emlékhelyénél, a hősök tiszteletére is elhelyeztek mécseseket.