Hol vöröses-lilás árnyalattal, hol zöldes-rózsaszín árnyalatban pompázott a sarki fény, amelyet vármegyénk számos pontjáról is megcsodálhattunk november elején. Neszmélyi olvasónk is sikeresen megörökítette a jelenséget, de Tatabánya felett is több olvasónk lencsevégre kapta. A Ripost videója felfedi a hazánkban viszonylag ritka jelenségnek számító káprázat hátterét.