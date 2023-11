Már napok óta lehetett tudni, hogy hamarosan megérkezhet a hó vármegyénkbe is. Vasárnap reggel pedig több településen is hótakaróra ébredhettünk. Mint arról már beszámoltunk, vasárnap télies idő vár ránk. A nap országos faggyal indult, és délután is csak 0-5 fokos értékekkel számolhatunk.

A Köpönyeg.hu prognózisa szerint felhőátvonulásokra lehetett számítani elszórt hózáporral, havas eső záporral. A reggeli órákban délnyugaton kisebb havazás is kialakulását ígérték.

És bizony, nem is kellett sokat várni a havazásra. Kömlődi munkatársunk kertjét is betakarta a hó reggelre. A gyerekek és a kacsák is hangosan ujjongva örültek a ritkán látott látványnak. Már alig várják, hogy hóember is épülhessen az udvaron.