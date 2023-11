Varázslatos látványban lehetett annak része, aki vasárnap este az eget kémlelte. Vörös fény izzása volt látható az égbolton. Ez bizony a sarki fény volt, amelyet rövid ideig lehetett látni térségünk felett is. Több olvasónk meg is örökítette a nem mindennapi látványt Tatabányáról.

A feol.hu meg is kérdezte Nagy Rezső fehérvári csillagászt a különleges jelenségről, aki elmondta, hogy sokan valóban sarki fényt láthattak az égbolton.

– A napból érkező töltött részecskék – atomok, ionok – érkeznek a Földhöz, de általában a Föld mágneses tere megakadályozza, hogy eljussanak a felszínre. Kivéve a sarkoknál, ahol képzeletbeli mágneses erővonalak mentén a részecskék le tudnak jutni a Földre, amely szintén úgy viselkedik, mint a mágnes. Néha azonban erősebb ez a jelenség, így válik láthatóvá a Föld sarkain túl máshol is. Így most nálunk – fejtette ki a szakember.

Vass Lajos olvasónk a különleges jelenséget öregbánhidáról a Turul irányában kapta lencsevégre.

Tatabánya felett is látni lehetett a sarki fényt

Fotó: Vass Lajos / Forrás: Beküldött

Egy másik olvasónk, Éles Anett szintén Tatabányán, a Panoráma lakóparkban örökítette meg a sarki fényt.