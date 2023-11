A Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolába érkezett a Vándorkulcs (Wanderschlüssel) és az azt tartalmazó láda. Erről az iskola közösségi oldalán számoltak be.

Mint írták: Háromszáz esztendeje annak, hogy a pozsonyi országgyűlés megszavazta és a megfelelő jogi kereteket biztosította a németek betelepüléséhez. A megannyi betelepült család és leszármazottaik nagymértékben hozzájárultak Magyarország kulturális és gazdasági értékeinek gyarapításához.

Ebből az alkalomból nemzetiségi hetet tartottak a baji iskolában.

A gyerekek számos programon vehettek részt: készítettek régi csutkababákat, hagyományos viseletbe öltöztethető papírbabákat. Megismerkedtek a régi kékfestő mintákkal, majd maguk is élvezettel rajzolták azokat. A keresztszemes hímzéssel is megbírkóztak. A falu hagyományos épületeit felkutatták, lefotózták, a berendezési tárgyakkal közelebbről is megismerkedtek. A telepesek vándorútvonalát megrajzolták. Digitális könyvet készítettek a helyi történetekből. Egyik hagyományos ételüket elkészítették és régi mesterségeikkel kapcsolatosan cégéreket rajzoltak.

A 2. évfolyam egyik programja egy rendkívüli Hon- és népismeret óra volt Dr. Major Máriával. Az órán a gyerekek hagyományos népi játékokat játszhattak, dalokat énekeltek és táncoltak. A záróünnepségen pedig a ládába újabb "kincsek" kerültek: két régi baji történet, a településre jellemző régi és új épületfotók és egyéb jellegzetességek. Az ünnepségen többek között a felső tagozatosok eltáncoltak egy hagyományos német táncot, illetve elénekelték a magyarországi németek himnuszát.