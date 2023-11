A kisebb boltok hamarabb bezárnának

Habár már a bolti áruválasztékokon és díszítéseken is érződik, hogy egyre inkább közeleg az év legszentebb ünnepe, mégis több mint másfél hónap van hátra karácsonyig. Így nem meglepő, ha még sok bolttulajdonos mérlegel azon, hogy érdemes-e bezárni szenteste napján, de az mindenesetre érződik, hogy a kisebb, tehát „független” boltok jobban hajlanának arra, hogy csatlakozzanak a rendhagyó kezdeményezéshez. Egyébként felkerestük egy hazai üzletlánc dorogi és esztergomi üzleteit is. Amikor azt kérdeztük az egyik pénztárostól, hogy szóba került-e a zárva tartás, a hölgy ennyit válaszolt: „Ön örülne, ha nem lennénk nyitva?” Végül abban egyetértettünk, hogy Ausztriában még a vasárnapi boltzárakat is túl szokták élni.