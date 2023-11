Tatai Városgazda Nonprofit Kft. közösségi oldalán számoltak be arról, hogy megújult Tatán az Angolpark Erzsébet téri bejárata. Még augusztusban írtunk arról, hogy Dr. Szerencsi Richárd a cég ügyvezetője azt ígérte, hogy felújítják a kapubejárót. Mint mondta: a a Városgazda folytatja a Cseke-tónál, pontosabban az Angolkertben megkezdett munkáját. Az Erzsébet téri kapu pedig olyan rossz állapotban van, hogy nem lehet tovább halogatni annak felújítását. A most megosztott videóban pedig már az elkészült és helyére is került gyönyörű kaput mutatta meg.

– Nagyon sok előkészítő munkára volt szükség, ebbe beletartozott a hatóságokkal való egyeztetések is, a benti műhelymunka, és a kinti oszlopokon való munka is. A bal oldali oszlopon a fedlap pedig meg volt repedve – sorolta a feladatokat a cégvezető.