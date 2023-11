A ritka jelenséget több olvasónk is megörökítette. A mostani képeket például Neszmélynél készítették, amiket volt olyan kedves a tulajdonos, hogy beküldött nekünk, és a rendelkezésünkre bocsátott, hogy mindenki más is megtudja csodálni ezt a nem mindennapi jelenséget.

Tényleg csodálatos ez a jelenség

A veol.hu-nak egyébként sikerült megszólaltatni Szabó Róbertet, a HUN-REN CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet igazgatóját, aki beszélt a mostani sarki fényről.

– Most egy napkitörés érte el a Földet. A sarkok környékén szinte állandóan látható a jelenség, a mi szélességünkön jóval ritkábban: pár évente, vagy ilyen erősen évtizedenként − mondta az igazgató, hozzátéve, hogy a naptevékenységben van egy 11 éves ciklus, és most a maximum felé közeledünk, azaz erősödik a naptevékenység. Nyilván ez is közrejátszott abban, hogy most ilyen erős volt az északi fény, illetve az, hogy most az egész országban derült az idő, ez novemberben nem mindig van így.

