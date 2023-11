Az ülésen a későbbiekben egyebek mellett az is kiderült, hogy dr. Bíró Barnabás háziorvos helyett dr. Fehér Andrea lesz a 7. számú körzet új orvosa, aki január 15-től látja majd el feladatait. Döntés született arról is, az önkormányzat megvásárolja dr. Bíró Barnabás rendelőjének épületét, amelyhez lakóház és udvar is tartozik a rendelő mellett. Az ingatlan megvásárlását azért tartja fontosnak az önkormányzat, mert azt remélik, így könnyebben tudnak új háziorvosokat vonzani a településre.

Arról ugyancsak döntöttek, hogy az egykori Brigetio Taverna épületét az önkormányzat bérbe veszi a Diákönkormányzatok Városi Szövetsége (DIVISZ) komáromi szervezetének számára. A csoport már kinőtte a Generációk Házát.