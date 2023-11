– Nagyon sokan voltak a sürgősségin és folyamatosan jöttek az újabb betegek. De a nővérek és az orvosok mindenkire figyeltek. Mikor kezdtem nem jól érezni magamat oda is jött hozzám egy vékony nővérke, és megkérdezte, hogy vagyok. Mondtam neki, hogy leesett a cukrom, mert régen ettem, de sajnos a sürgősségin nincs büfé, nem tudtam venni ennivalót. Erre legnagyobb ámulatomra a nővérke azonnal felajánlotta a saját szendvicsét és azt sem engedte, hogy kifizessem. Még pár órát kellett várnom a röntgenre, ahol pedig egy másik nővér hozott nekem vajaskenyeret, hogy ne legyek rosszul a cukrom miatt. Szerencsére végül kiderült, hogy nem tört el semmim, csak izomsérülésem lett – mesélte az idős hölgy, akit éjszakára azért benntartottak a sürgősségin.

– Nem volt nálam semmilyen váltóruha, meg piperecucc, de mindenben segítettek. Végül reggel jöttek értem a betegszállítók és vittek haza. Negyven évig dolgoztam az egészségügyben, ahol én segítettem mások gyógyulásában. Most rossz érzés volt, hogy én szorulok segítségre. Talán ezért is volt számomra nagyon jó érzés, hogy ennyire kedvesek és segítőkészek voltak velem. Azért szeretnék most nyilvánosan is köszönetet mondani, mert annyi gyűlölet van az emberekben, rossz hallgatni ahogyan szidják az egészségügyi dolgozókat. Szeretném, ha a hála és a köszönet is eljutna hozzájuk – mondta Mária néni.

Mint arról korábban beszámoltunk, nemrég a csépi nő köszönte meg könnyek között a kisbéri mentősök és a tatabányai orvosok segítségét. Bajcsai Györgyné, Katalin előző nap, kedd reggel öt óra körül arra ébredt csépi otthonában, hogy zsibbad a bal keze, szédül és zúg a füle. Nagyon megijedtek, ezért azonnal telefonáltak a mentőknek.