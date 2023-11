A város hivatalos oldalán felidézték, hogy dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar-francia szakos diplomát. Az örmény nyelvet Budapesten kezdte tanulni. 1975-1980-ig a Világirodalmi Lexikon szerkesztőségében, a Magyar Nemzeti Galériában, valamint az MTA Akadémiai Könyvtárában dolgozott. 1980-tól 1991-ig a jereváni Akadémiai Történettudományi Intézet munkatársaként nemcsak örmény nyelvtudását tökéletesítette, hanem az örmény történelmet és kultúrát mélyebben is megismerte. Az intézet diaszpóra-osztályán az erdélyi örmény kolónia történetével foglalkozott. 1982-1997 között kandidátusi alapvizsgáit francia, orosz és örmény nyelven tette le.

Dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska 1991-ben családjával visszatelepült Magyarországra, és a nemzetiségi önkormányzatok megalakulása után aktívan bekapcsolódott a magyarországi örménység életébe. 1992 és 2012 között Dorogon, az akkori nevén Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola tanára volt. A magyar nyelv és irodalom tanítását elődjeinek (dr. Bodri Ferenc, Lengyel László) munkáját megismerve kezdte meg; a folyamatosságra törekedve sok új módszert kipróbált és bevezetett.

A város hivatalos oldalán azt is írják, hogy a pedagógus az irodalom és a művészetek iránt fogékony tanítványait lelkesedésével meggyőzve éveken keresztül diákszínjátszókört is működtetett. Az általa rendezett nívós előadásokat nemcsak az intézmény tanulói élvezhették, hanem a város és a megye érdeklődő közönsége is. A tanév rangos, diákok és pedagógusok által egyaránt is várt eseménye volt az örmény-nap; melynek során előadott, mesélt, hagyományokat élesztett fel, az örmény konyhát „kóstoltatta meg”.

A dorog.hu szerint dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska diákjait nemcsak tanította, hanem látókörüket bővítette, hogy a mindennapokban is a művészetekre fogékony nyitott felnőttek legyenek. Ehhez ő adta a követendő példát. A város kulturális életében aktívan részt vállalt, 2002-2004 között a Közhírré Tétetik Dorogon nevű városi lap főszerkesztője volt.

Tanulmányai és férje révén szoros kapcsolata volt az örménységgel. 1995-ben az ő kezdeményezésére alakult meg a Dorogi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, melynek több mint két évtizedig elnöke volt. Ezalatt hosszabb ideig volt országos örmény képviselő, országos örmény önkormányzati szóvivő, és a nemzetiségi oktatási bizottság tagja. Dorogon a nemzetiségi önkormányzat több városi ünnepség szervezését vállalta sok éven keresztül: az aradi vértanúkra való emlékezés és az örmény karácsony mindig megható pillanatokat adott a résztvevőknek.

A dorog.hu-n olvasható az is, hogy 2004-től az ARMENIA örmény folyóirat munkatársa, 2006-tól főszerkesztő-helyettese volt, emellett a Magyar Néprajzi Társaság, a Franciatanárok Egyesülete, a DVBE és az Ararát kulturális egyesület tagja is volt. 2003-tól az ELTE belső-ázsiai tanszékén örmény művelődéstörténetet tanított. A hazai armenisztika jeles képviselőjeként ismerték. 1994 óta számos kultúrtörténeti, néprajzi, ismeretterjesztő és irodalmi vonatkozású cikke jelent meg az ARARÁT, a BARÁTSÁG, az ARMENIA örmény és kisebbségi folyóiratokban, valamint a Magyar Néprajzi Társaság kiadványaiban és egyéb periodikákban.

Kulturális, oktatói és művelődésszervezői tevékenysége sokirányú: tanított örmény nyelvet, az ELTE bölcsészettudományi karán örmény művelődéstörténetet, rendezett műsoros esteket, kiállításokat, koncerteket, irodalmi színpadi előadásokat. Ezen kívül az elmúlt évek során számos ismeretterjesztő előadást tartott az örmény művelődéstörténet témakörében. 1997-től folyamatosan publikál örmény műfordításokat is. Tíz könyv kiadásában vállat szerepet szerkesztőként, lektorként, fordítóként.

Tudományos tevékenységét Magyarországra települése után is folytatta: az örmény diaszpóra és a magyarországi örmény kolónia történetét az 1915-ös örmény népirtást, továbbá a magyarországi és anyaországi örmények néprajzi hagyományait kutatta. Több könyve jelent meg, főleg az örmény hagyományokról írt.

A képviselő-testület tisztelettel megőrzi dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska emlékét.