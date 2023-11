Foglalkoztatási paktum

A 2018 novemberében indult Európai Szociális Alapból és hazai társfinanszírozásból megvalósuló projekt a vármegyében élő hátrányos helyzetű munkanélküliek, inaktívak foglalkoztatásba helyezését segítette, valamint támogatta azokat a vállalkozásokat is, amelyek munkaerőigényeiket vagy annak egy részét a programba vont álláskeresőkkel elégítették ki. A csaknem kilencszázmillió forint európai uniós támogatás révén ez év október végéig hétszáztizennyolc hátrányos helyzetű álláskereső, inaktív személy került be a programba, ebből hatszázegy fő jutott munkához, továbbá számos, többségében mikro-, kis- és középvállalkozás kapott foglalkoztatási támogatást. A támogatásnak köszönhetően elindult kétszázhatvannyolc új egyéni vállalkozás is hozzájárult a foglalkoztatás bővítéséhez. A projekt keretében ötvenkettő fő új szakmát tanulhatott, a hátrányos helyzetű álláskeresők munkahelyi beilleszkedését pedig mentorok is segítették.