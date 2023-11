A közgyűlés elé két, hasonló tartalmú előterjesztés is került: Nagy Béla képviselő és Szücsné Posztovics Ilona polgármester egyaránt 5-5 ezer forint egyszeri támogatást javasolt a tatabányai lakcímmel rendelkező, 70 év feletti lakosok számára. Nagy Béla az egyszeri támogatás mellett több más, az időseket segítő intézkedést is megfogalmazott. Így többek között olyan rendszer kidolgozását, amely segítené például az időskorúak bevásárlását.

Gál Csaba, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője üdvözölte a képviselői indítványt, mint mondta, a frakció minden, az időseket támogató javaslatot üdvözöl és támogat. Hozzátette: módosító indítványt készített elő, amely lehetővé teszi, hogy a javasolt ötezer forint helyett ennek az összegnek a dupláját, tízezer forintos támogatáshoz jussanak a 70 év fölötti tatabányaiak.

Támogatások

A közgyűlés végül egyhangúan fogadta el az előterjesztést és a Gál Csaba által benyújtott módosítást is, így a tatabányai 70 évnél idősebb lakosok egyszeri, tízezer forintos önkormányzati támogatást kapnak a várostól.

Jó hír a tatabányai és környékbeli sportbarátoknak, hogy pályázati forrásból valósulhat meg a jégpálya további fejlesztése, valamint erdei futópálya is épülhet a Kiserdőben.

A közgyűlés ugyanis támogatta a Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület kérését és biztosította a szükséges önrészt a jégpálya harmadik ütemére. Az utolsó fázisban lezárnák a létesítményt és egy fedett, egész évben, a jelenleginél hosszabb nyitvatartási időben működtethető létesítménnyé válnaasportkomplexum. Az épület további felújításához az önkormányzat egyrészt 290 millió forintnyi önrészt biztosít. Egy másik, a hűtéstechnológiai- és páramentesítő rendszer kiépítésére vonatkozó pályázat esetén pedig további közel 62 millió forint önrész biztosítása mellett döntöttek a képviselők.

Egy új futópálya kialakításáról is szavaztak, hiszen az önkormányzat támogatásával a Tatabányai Sport Club pályázatot nyújt be a 2024. évi Országos Futópálya-építési Program keretében egy városi futófelület kialakítására. Az egykori kiserdő területére tervezett, egy kilométeres futópályával párhuzamosan a kapcsolódó közvilágítást is kiépítik, a pályázathoz szükséges önerő mértéke várhatóan 170 millió forint amelyet a közgyűlés a mostani döntés szerint a jövő évi költségvetés terhére biztosít a pályázathoz.

Emelkedik az újszülöttek támogatása

A tatabányai képviselők egyhangúan döntöttek arról is, hogy az eddigi hagyományoknak megfelelően jövőre ismét emelkedik az újszülött tatabányai babák után járó támogatás. Ennek összege évek óta Tatabánya várossá nyilvánításának idejéhez van kötve, ennek megfelelően jövőre a jelenlegi 76 ezer forintról 77 ezer forintra nő a támogatás. Az emelés az évi nagyjából hatszáz tatabányai gyermek születésével számolva, 600 ezer forint plusz kiadást jelent a városnak.

A közgyűlés későbbi döntéseiről a 24 Óra következő számaiban és a kemma.hu felületén adunk hírt.