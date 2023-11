– Mindenszentek napján azokra gondolunk, akik üdvözültek, vagyis az angyalokra, a szenteke, a példaképeinkre. A halottak napján, az elhunytakért ajánljuk fel a szentmisét. Gondolunk azokra is, akiknél elsőáldozók voltunk, vagy a szentségeket kiszolgáltatták.

A temetőben gyertyát gyújtunk, imádkozunk, részt veszünk a szentmisén és a szentáldozásban fejezzük ki szeretteinknek a megváltását. A méltóságteljes szent csend, amikor szeretteinkre gondolunk, és önmagunkban is rendezzük a dolgokat, az nagyon fontos

– mondta a címzetes esperes.

Sírszentelés ebben az időszakban gyakoribb.

– Ha valakit úgy búcsúztatunk, hogy az új síremlék már a szertartásig elkészül, akkor mielőtt a koszorúk felkerülnek, megáldom, és megszentelem azt. Felújító szentelést is kérnek a régi síremlékekre és a nagykeresztet is minden évben megáldjuk és megszenteljük. Más napokon is van lehetőség a plébánián kérni a sírok áldását.

Gedő Attila beszélt arról is, miként érdemes élnünk, s hogy létezik-e az elmúlásra való felkészülés.

− Felkészülni az elmúlásra aligha lehet – mondta. – Ami fontos: a minőségi és szeretetteljes élet – tette hozzá a címzetes esperes.