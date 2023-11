„Hogyan lesz az élettapasztalatból életbölcsesség” címmel tartott előadást Pál Feri atya a hétvégén Tatán, a Pálma Rendezvényházban − írták Tata közösségi oldalán. Az előadás a Kristály Imperial Hotel „1 DOBOZ 1 MOSOLY” ajándékozási kampány nyitóeseménye volt. A cél idén is a rászoruló gyermekek kívánságainak teljesítése, úgy tudjuk, több mint háromszáz mosolyt csalhatnak az arcokra az angyalok, akik 1-1 kívánságot teljesítenek.

Az álmokkal díszített fa a Kristály aulájában

Fotó: Sz. A. / Forrás: Kemma.hu

Borsodi Imrétől, a Kristály PR-menedzserétől megtudtuk, hogy a MOL Tatabánya kézilabdázói idén is a nemes, immár sokadik alkalommal életre hívott kezdeményezés mellé álltak. Segítettek például a kis kívánságkártyák mellé adott mézeskalácsok csomagolásában és szortírozásában is. A kívánságfa a Pálmából hétfőre már át is került a hotel aulájába. Szép számmal fogytal már róla álmok és vágyak, de még bőven akadnak teljesítésre váró kívánságok, amelyekkel egy-egy rászoruló gyermek karácsonya tehető szebbé. Az ajándékokat december 6-ig lehet bevinni a Kristályba, csomagolatlan dobozban.

A MOL Tatabánya a közösségi oldalán megható szavakkal írtak a kezdeményezésről:

A szeretet és a csodák hónapjához közeledünk! Tegyünk csodát és árasszuk el szeretettel a rászoruló gyerekeket.

− Tigriseinket minden évben áthatja a karácsony szelleme, ezért egyértelmű volt számukra, hogy csatlakoznak a Kristály Imperial Hotel & Esterházy Étterem „1 doboz, 1 mosoly” jótékonysági gyűjtéséhez − tették hozzá.