Steindl Balázs alpolgármester ismertette: a verseny célja, hogy a fiatalok egyrészt összemérjék tudásukat, másrészt pedig, hogy megismerjék lakóhelyük, valamint vármegyéjük és egyben Magyarország történelmét, hagyományait, kultúráját, sportját, épített és természeti örökségeit is.

Bízik benne, hogy a verseny során átélt tapasztalatok és közösségi élmények révén a fiatalok erősebben kötődnek lakóhelyükhöz és Magyarországhoz és reméli, példát is állítanak kortársaik felé, hiszen a mai multikulturális világban kifejezetten fontos, hogy ápoljuk hagyományainkat és megőrizzük nemzeti identitásunkat is. Gratulált a versenyre jelentkezőknek és sok sikert kívánt az országos döntőbe jutottaknak is. Végezetül méltatta Strack Marikát, aki a pandémia idején álmodta meg az azóta egyre sikeresebb KicsiNagykövet programot.

Steindl Balázs és Szolnyik Bercel

A beszéd után oklevelet kaptak a kiváló teljesítményt nyújtó diákok. Különdíjas lett Czina Márton Ábel, Kapu Enikő Csenge és Kecskeméti Dániel. A vármegye Agrár KicsiAttaséjának Szabó Leventét, Kultúr KicsiAttasénak Horváth Maja Lénát, Zöld KicsiAttasénak Torma Szofit választották. A vármegye KicsiNagykövete Szolnyik Bercel, az esztergomi Dobó Katalin Gimnázium tanulója lett.