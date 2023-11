Bár nem őshonos faj, sőt kártékonyak a helyi élővilágra, lassan Tata kabala állatává válnak az Interspar mellett lakó nutriák. A rágcsáló család jó egy éve költözött a kis vizes területre és a jelek szerint nem is szeretne továbbállni. Hiszen igazán jó dolga van, a helyiek kedvencei lettek: sokan megállnak fotózni őket és van, aki még csemegét is visz nekik.

A nutriák pedig láthatóan már megszokták a nagy jövés-menést és úgy tűnik a nagy érdeklődés sem zavarja őket. A Kemma.hu munkatársának videója is bizonyítja: egy édesapa a kisfiával kézből etette a rágcsálókat, amik egyáltalán nem ijedtek meg az emberektől, akik sétájuk közben megálltak és fotózták, videózták őket. Sőt! Még közelebbről is megvizsgálták a kamerát, hátha abban is rejlik valami finomabb falat.

Azért nem tanácsoljuk, hogy bárki is megsimogassa őket. Bármilyen cukik is, ne felejtsük el, hogy ezek vadon élő nagyra nőtt rágcsálók, hódpatkánynak is hívják őket patkány szerű farkuk miatt. És fajtársaihoz hasonlóan hatalmas éles fogaik vannak, amik komoly sérülést tudnak okozni.

A nutria egyébként invazív faj, vagyis új ökoszisztémába kerülve gyorsan terjednek, nagy területeket hódítanak meg, és kiszorítják az őshonos fajokat. Egyszerűbben megfogalmazva kártékonyak a helyi élővilágra. Ezek a példányok feltehetően a Réti halastavakról költöztek át új otthonukba. Egyelőre nem zavarnak senkit, de ha elszaporodnak feltehetően tovább költöztetik őket.