Almásfüzitő

Az Azaum Római Táborban pénteken 16 órakor Szent Márton legendáját adják elő a Sün Balázs Óvodába, illetve a Fekete István Általános Iskolába járó gyerekek. Meggyújtják a Márton-napi tüzet is, majd 17 órától lámpás felvonulás kezdődik. A rendezvény ideje alatt zsíros kenyérrel, teával és forralt borral kínálják a vendégeket.

Ács

A Duna-parti városban pénteken 16 óra 30-tól tartják a Márton-napi programokat a Zichy parkban. Műsort ad a Lepke csoport, lesz közös éneklés, mondókázás, tűzgyújtás és lámpás felvonás. A tűz köré mindenkit várnak zsíros kenyérre és forró teára.

Bakonysárkány

Pénteken 13 órától táncos beharangozó lesz a település több pontján, majd lampionos, élőzenés felvonulás, német nyelvű műsor Szent Márton történetéről, sütivásár, libazsíros és libamájas falatok és meleg tea fogadja a résztvevőket. 14 órától tartják a Márton-napi kupát a műfüves pályán; tanulók és szülők játékos programja lesz osztályok között. A szervezők kérik, hogy a résztvevőkön legyen libás jelmez, fejdísz, így több pontot lehet szerezni a csapatnak. Kérik azt is, hogy minél többen menjenek szurkolni, szórakozni, sütizni. A bevételt teljes egészében az iskolások javára fordítják.

Bakonyszombathely

Márton-napi lámpás felvonulást tartanak pénteken a Kisbér melletti településen. A gyülekező 17 órakor lesz a Pajta színháznál. A felvonulás mellett lesz kézműveskedés, libakeresés, zsűrizik a lámpások és libaalkotásokat is. A felvonulás után meleg teával, kaláccsal és zsíros kenyérrel látják vendégül a rendezvény résztvevőit.

Bokod

Márton-napi jótékonysági börzét rendeznek szombaton 10-14 óra között a bokodi evangélikus templom udvarán. A kezdeményezők azt kérik, hogy akinek van otthon megunt, de jó állapotú ruhája, cipője, játéka, akár háztartási cikke, ami már feleslegessé vált, de más még hasznát vehetné, juttassák el nekik adományként. Az adományokat a börzét megelőző nap estig lehet leadni Kemenesiné Akóts Veronika fodrászatában. A börzéről az adományok ingyenesen vagy jelképes összegért elvihetőek lesznek, A kihelyezett perselybe adományt elfogadnak, amellyel az evangélikus egyházat, valamint az iskola fiú és lány WC-inek felújítását szeretnék támogatni. A börzére látogatókat zsíros kenyérrel és teával vendégelik meg. A börze közben a gyülekezeti teremben a gyerekeknek 10 órától Vucsicsné Kanyó Magdolna mesét olvas, majd körülbelül l0 óra 25-töl megnézhetnek egy kisfilmet a Márton napi szokásokról, majd a Ludas Matyi című rajzfilmet vetítik le.

Dunaalmás

A Márton-napi lámpás felvonulás pénteken 16 óra 30-tól indul a Kék Duna Óvodából a Csokonai Művelődési Házhoz. Itt 17 óra 30-tól Vigh-Boda Marcsi táncházzal vár mindenkit. A résztvevőket szívesen látják zsíros kenyérre és teára is.

Epöl

Csütörtökön 16 óra 30 perctől Márton-napi Ga-Liba lesz a Hősök terén. Az óvodába várják a feleslegessé vált, de jó állapotú bögréket, de saját bögréket is lehet hozni, mivel a környezettudatosság jegyében ezekbe töltik a meleg teát, forralt bort. A résztvevőket zsíros kenyérrel is próbálják.

Esztergom

Szombaton 7 és 13 óra között nagyszabású Márton-napi vásárral várják az érdeklődőket az Esztergomi Piacon, ahol libás ételekkel, újborokkal és édes ízekkel töltik meg az asztalokat. A gyerekeknek kézműves foglalkozást szerveznek, Márton-napi lámpásokat készíthetnek majd a műhelysarokban. A vásárhoz illő jó hangulatot Németh Nóra akusztikus előadó dallamai fogják megalapozni.

Kesztölc

Pénteken 16 órakor kezdődik a Márton-napi családi délután és lámpás felvonulás. A programban „libatömés”, lámpás készítése, kézműveskedés szerepel, kihirdetik a tökfaragóverseny eredményeit is. A résztvevőket zsíros kenyérrel, forró teával és lúdlábtortával vendégelik meg.

Kocs

A hagyományőrző Márton-napi programot pénteken 15-17 óra között tartják a kocsi faluházban. Szó lesz Szent Márton történetéről, a Márton-napi népszokásokról, az érdeklődők kézműves foglalkozásokon vehetnek részt és tollfosztást is megtekinthetnek.

Komárom

A Gesztenyés Óvodában is hagyománya van a Márton-napi felvonulásnak, az idén pénteken tartják, 16 óra 30-tól. A résztvevőket meleg teával és libazsíros kenyérrel kínálják. A Monostori erődben szombaton 16 órától rendezik a Márton-napi programokat. Pénteken Szőnyben is rendeztek volna Márton-napi lámpás felvonulást, melyhez kapcsolódóan műsorkavalkádot is terveztek. A szervezők kedden délután arról adtak tájékoztatást, hogy a várhatóan rossz időjárás miatt a rendezvény elmarad.

Környe

A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Környei Németek Baráti Köre szombaton 15 órától rendezi a Márton-napi dalostalálkozót és bált a művelődési Házban. Fellépnek: Hagyományőrző Német Nemzetiségi Gyermekcsoport (Környe), Német Nemzetiségi Dalkör (Környe), Tardoskeddi Rozmaring Dalkör, Schwung Tanzgruppe (Környe), Senior Tánccsoport (Környe), Csolnoki Német Dalkör. A rendezvény keretében köszöntik a 10 éves Schwung Tanzgruppe-t. A báli muzsikát a Schemlinger Musikanten zenekar szolgáltatja.

Naszály

Márton-napi fáklyás felvonulásra várják a gyerekeket, kisgyermekes családokat és a felnőtteket is pénteken. A találkozó 17 óra 45-kor lesz a Hársfánál. A szervezők kérik, hogy mindenki vigyen magával lámpást. A felvonulást követően, előreláthatólag 18 óra 30-tól az IKSZT udvarán meggyújtják a Márton-napi tüzet, majd libazsíros, hagymás kenyérrel, forralt borral és forró teával kínálják a résztvevőket.

Oroszlány

A Márton-napi programok pénteken 16 órakor kezdődnek. A Köcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kamaratermében sok más mellett lesznek játékok, kézműves foglalkozások, libás mesék, rajzok, dalok. A mécseses felvonulás résztvevői 19 órakor indulnak a Szent Borbála térről.

Piliscsév

Az Aranykapu Óvoda-bölcsőde szervezi a Márton-napi lámpás felvonulást. A rendezvény 16 órakor kezdődik az intézmény udvarán. A felvonulók a Tájházig sétálnak. Eső esetén a rendezvény elmarad.

Sárisáp

Pénteken 15 órától lámpás készítésére lesz lehetőség a Sárisápi Bányász Közösségi Térben. Szombaton 16 óra 30-kor lesz a gyülekező a közösségi tér udvarán, ahonnan 17 óra 30-kor indulnak a felvonulók. A rendezvényre tűzzsonglőröket is várnak. A résztvevőket zsíros kenyérrel, süteménnyel, teával és forralt borral kínálják.

Szomor

Az iskola és az óvoda közösen szervezi a Márton-napi felvonulást. A gyülekező 16 óra 50-kor lesz az óvoda előtt. A felvonulás után közös éneklés, tea, forralt bor és zsíros kenyér várja. A szervezők kérik, hogy bögrét mindenki vigyen magával. Rossz idő esetén a rendezvény elmarad.

Tarján

Márton-napi felvonulást szervez a Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde is. Az intézmény udvarára pénteken 17 órára várják az érdeklődőket. A résztvevők zsíros kenyérrel, süteménnyel, teával és forralt borral vendégelik meg.

Tárkány

Pénteken 16 óra 30-tól tartják a Márton-napi programot Tárkányban. A művelődési ház udvarán köszöntő lesz, majd a gyermekek és az irodalmi szakkör ad műsort. A lámpás felvonulás 17 órától a Fő utca-Kossuth utca-Petőfi utca útvonalon halad majd. A felvonulás előtt a szülői munkaközösség lámpásokat, poharakat, liba formájú pogácsát és aprósüteményt árusít. A bevételt a szülői munkaközösség kapja.

Tokod

A Szent Márton-napi vidám est hétfőn 16 órakor kezdődik a Hegyeskői Általános Iskola udvarán. 16 óra 15-től az iskolások adnak műsort, majd negyed órával később indul a lámpás felvonulás a faluban. 18 órától a Kék Nefelejcs Nótakör ad műsort, 18 óra 30-tól pedig Sándli Károly és Ifjú Zsolt zenél. A szervezők libazsíros kenyérrel, újborral és teával látják vendégül a résztvevőket, de a rendezvényre desszertet és süteményt is szívesen fogadnak.