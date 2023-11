A zsűri tagjai el voltak ájulva a produkciótól: a két fiatal hölgy, mint két tojás lépett a színpadra, és Lili teljesen ugyanazon a hangszínen énekelt, mint az eredeti előadó.

Küllő Babett ki is mondta: annyira egyformák voltak, hogy koncentrálni kellett, éppen ki énekel. Tóth Gabi hozzátette: kedves volt és jó volt nézni az előadást, amelyet átjárt a csajos, baráti szeretet.

Pápai Joci, a gyermelyi lány tatai mestere is boldog volt. Kiemelte: hasonló a két tehetség lelkülete, nagyon jó a dal, és kedves produkció volt. Természetesen Lili maximális pontszámot kapott, s mivel a nézőktől is ő kapta a legtöbb szavazatot, ő lett a napi győztes is.

Lilinek óriási szurkolótábora van Gyermelyen. A település közösségi oldalán Lili rendszeresen köszöni meg a támogatásukat. Sőt, már készülnek a döntőre is a vármegyei település lakói. December 10-én 19 órától a helyi sportcsarnokban együtt szurkolnak a gyermelyi tehetségnek.