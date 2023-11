– A madarászatnak szerves része a természetjárás, aminek egyik fontos eleme a hegy tisztelete. Szilárdból pedig ez sugárzott. Ezért 2020-ban megkerestük, hogy Klein Dáviddal közösen volna-e kedvük a rendezvényen előadást, élménybeszámolót tartani. Szilárddal már az első alkalommal kialakult egy baráti kapcsolat. Azóta többször is voltak Tatán – mesélte Csonka Péter, aki azt is elárulta, hogy még a tragikusan végződő expedíció közben is tartották a kapcsolatot.

– Szilárd még az alaptáborból is felhívott minket, mesélt az élményeiről, a mászásról. De elküldte a madaras észleléseit is. Nagyon jó érzés volt, hogy vitte magával a személetünket. A keresését mi is végig követtük és reménykedtünk a jó hírben – mondta a madarász, hozzátéve, hogy Szilárd az idei programjukban is részt vállalt volna.