Több fórumot is rendeznek Komárom-Esztergom Vármegyében a nemrég indult nemzeti konzultáció kapcsán. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az országjárás kisbéri állomásán Czunyiné dr. Bertalan Judit vendége volt, aki a komáromi és kisbéri járás országgyűlési képviselője.

A nagy érdeklődés övezte rendezvényen Gulyás Gergely többek között arról beszélt, hogy az ukrán-orosz háború és az arra adott, „egyértelműen elhibázott” szankciók által okozott energiaár-emelkedések komoly problémát jelentenek az európai gazdaságnak. Ugyanakkor Brüsszel ezen helyzet dacára felszólította a magyar kormányt, hogy szüntesse meg a rezsicsökkentést. A miniszter azonban úgy véli, hogy fenn kell tartani a szabályokat, amelyeknek köszönhetően itt a legolcsóbb a gáz és az áram.

Rengetegen vettek részt a fórumon

Gulyás Gergely hozzátette: a nemzeti konzultáció azért is fontos, mert ezen ügy mellett is számtalan, Magyarország szuverenitását érintő kérdés van napirenden, ahol fontos a kormánynak, hogy a Brüsszelben képviselt magyar álláspont mögött az emberek akarata és támogatása álljon. Kiemelte, hogy továbbra is az illegális migráció az egyik ilyen ügy. Egyre többen ismerik fel a veszélyt, de sokan továbbra is arra akarják rávenni Európa valamennyi országát, így Magyarországot is, hogy fogadjanak be migránsokat. Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy ezt korábban és most is elutasítják és fellépnek annak érdekében, hogy csak a magyar emberek mondhassák meg, kivel akarnak együtt élni.

Ukrajna fényévnyi távolságra van az uniós csatlakozástól – összegezte a jelenlegi helyzetet Gulyás Gergely

Szóba került a fórumon az orosz-ukrán háború is. Erről a miniszter elmondta, Magyarország elítéli az orosz agressziót, szolidáris Ukrajnával, de ez nem jelenti azt, hogy Ukrajnát anélkül fel lehetne venni az Európai Unióba, hogy a tagsághoz szükséges feltételeket ne teljesítené. Márpedig Ukrajna fényévnyi távolságra van az uniós csatlakozástól – összegezte a jelenlegi helyzetet Gulyás Gergely. Czunyiné dr. Bertalan Judit - aki az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa is – közösségi oldalán köszönte meg a nagyszámú résztvevőnek a fórumot, ahol sok értékes gondolat hangzott el a nemzeti konzultációról és a szuverenitási törvényről.

Az országjáró fórum ma folytatódik vármegyénkben is, hiszen este 17 órakor Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője látja vendégül Kósa Lajost, a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség alelnökét Tatabányán a Tulipános házban. Érdekesség, hogy egy éve is Kósa Lajos volt a vendég a megyeszékhelyen. Akkor elárulta: harmincnégy éve jár Tatabányára, de főként a megyeközpontban szervezett fórumokon vett részt. Ám amikor tavaly megérkezett, azt hitte, hogy eltévedt, mert nem tudta, hogy ilyen szép részei is vannak a városnak. A Tulipános ház és a vele szemben lévő Népház épülete is lenyűgözte, így elárulta: egy meghívás esetén legközelebb is Óvárosban szeretne fórumot tartani.