Automaták

Mind térségi, mind pedig országos szinten is egyre nagyobb igény mutatkozik a csomagautomaták iránt, nem véletlen, hogy a Magyar Posta Zrt. néhány héttel ezelőtt új készüléket helyezett el a dorogi vasútállomásnál. Akkor a vállalat társasági kommunikációs osztályától megtudtuk, hogy a bővítés révén vármegyénkben már összesen 16 MPL csomagautomata van, melyek közül kettő található Dorogon. Vannak természetesen további cégek is, melyek termékek feladására és fogadására alkalmas készülékekből álló hálózatot tartanak üzemeltetnek. A dorogimedence.hu nemrégiben arról írt, hogy az egyik konkurens cég Dorogon, Nyergesújfaluban és Táton is elhelyezett egy-egy automatát, így az említett vállalat az Esztergomi járás esetében jelentősen növelte kapacitásait. Egyébként ezeknek a készülékeknek a népszerűsége többek között abban rejlik, hogy könnyű a használatuk, ha szabadtéren találhatók, akkor a nap huszonnégy órájában működnek, így akár reggel, munkakezdés előtt, vagy késő este is át lehet venni a megrendelt termékeket.