Szerencsés Zsolt plébános a portálnak elmondta, hogy az elmúlt években bizonyos időközönként javítási munkálatokat kellett elvégezni a palatetőn. Az utóbbi időben több beázás is történt és arra is fény derült, hogy a tetőgerendák rossz állapotban vannak, ezért is időszerűvé vált a torony tetőzetének felújítása, mely jelenleg is folyamatban van, számolt be a portál.

Szerencsés Zsolt felkereste az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyét, majd Salacz Ákos, a főegyházmegye hivatalának építészmérnöke ellátogatott Esztergom-Kertvárosba. Az a döntés született, hogy a tetőgerendák mellett a tetőt is cserélik – ami egyébként lemezborítást kap – de a kereszt üvegfedése is megújul. A plébános a portálnak azt is elmondta, hogy a közelmúltban új tetőt kapott a plébánia épülete, állami támogatásból új villamoshálózatot építettek ki és a vizesblokkokat is felújították.