Mint arról korábban beszámoltunk: a szerdai testületi ülésen a képviselők elfogadták a FIDESZ-KDNP frakció javaslatát, mely szerint 2024. január elsejétől Tatán mindenki számára ingyenes lesz a helyi tömegközlekedés, tehát a buszjegyekért és buszbérletekért nem kell majd a tataiaknak fizetniük. Michl József polgármester a 24 Órának most a döntés okáról és további tervekről is beszélt. Mint mondta, a szerdai előterjesztések között volt a Volánbusz tájékoztatója is, amiben szerepelt, hogy mennyivel kellene megemelniük a buszjegyek árát jövőre Tatán. Ehhez egy részletes beszámolót is készített a társaság. Ebből kiderült, hogy jelenleg kicsit több, mint 30 millió forintot költ a tatai utazóközönség az évben. Ez mellé az önkormányzatnak mintegy 120 millió forintot kell hozzátennie, hogy járjanak buszok a városban. De nagyjából ugyanennyit tesz hozzá még a magyar állam is.

– Ha felemeljük az inflációval a jegynek az árát, akkor jön még be öt millió forint az utasoktól. Ehelyett felvetődött, hogy keressünk a város kasszájában még 30 millió forintot és próbáljuk ki azt, hogy vajon igy változik-e az utasközlekedés létszáma – magyarázta a város vezetője. Hozzátette: azért van közösségi közlekedés, hogy ne autóval menjünk mindenhova. Ahova csak lehet menjünk tömegközlekedéssel, vagy gyalog.

– A tanulóifjúságnak több mint 20 éve a város megvásárolja a buszjegyet, így mintegy ötezer diák ingyen utazik az helyi autóbuszokon. Most kipróbáljuk, hogy többen fognak-e utazni akkor, ha mindenkinek megvásároljuk a jegyét. Vagyis az a döntés született a testületi ülésen, hogy nulla forint lesz a jegy a helyi járatú tatai buszokon. Nem csak a tataiaknak, hanem mindenkinek, aki itt van Tatán – szögezte le a polgármester, aki arra figyelmeztetett, hogy ez csak a helyi járatokra vonatkozik. Aki a helyközi buszokat szeretné használni a városon belül, azoknak továbbra is fizetnie kell az utazásért. Ez alól kivétel a Tardos-Tata helyközi járat, amit Agostyán és Tata között ingyen használhatnak az utasok.

– Ebben az évben három alkalommal hajnaltól az utolsó járatig, az összes buszon fent ült a hivatal egyik alkalmazottja és számolta a le és felszállókat. Pontos képünk van arról, három különböző időszakban, hogy mennyien vették igénybe az autóbuszokat Tatán. Most január elsejétől bevezetjük, hogy nem kell jegyet váltania annak aki utazik. Felszáll a buszra aztán utazik, leszáll ahol akar, és felszáll újra. A város ki fogja fizetni a Volánnak azt az összeget, amibe a teljes közlekedés kerül – tette hozzá Michl József, aki azt ígérte, hogy jövő tavasszal csinálnak egy újabb mérést, hogy vajon igy, megnő-e az utazók száma, vagy továbbra is autóval járnak a tataiak.

– Ha nem változik, akkor azon kell elgondolkodnunk, hogy kell-e ennyi járat, vagy máshogy kell átszervezni a menetrendet. Magyarán nem hagyjuk annyiban, tovább dolgozunk ezen. Engem az érdekel a leginkább, hogy egyáltalán van-e értelme annak, hogy van helyi közlekedés, hogy mennyi személyautót válthatunk ki ezzel.

Kedves tataiak én ebbe a kísérletbe hívom önöket. Nézzük meg, hogy mit hoz a mi városunknak, ha a helyi járaton ingyenesen lehet utazni. Amivel a környezetünket is lehet óvni, a közösségünk erejét is megmutatjuk és különösen odafigyelünk arra, hogy a gyerekeink megtanuljanak takarékosan közlekedni

– mondta a város vezetője.