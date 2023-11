Lippai Károly, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom Megyei Csoportjának tagja a Kemma.hu-nak elmondta, hogy szép rekordok születtek az idei versenyen.

Az első helyezett 98, a második pedig 97 fajt észlelt, mindkettő rekord, az eddigi legmagasabb észlelés tavaly volt, 96 fajjal

– újságolta a szakember, hozzátéve, hogy a harmadik 94, a negyedik pedig 89 különböző madárfajt azonosított.

Különdíjat kapott a legjobb faj, a vörös ásólúd észleléséért Koleszár Sándor, aki egyben a legértékesebb természetvédelmi adatot is azonosította: egy szibériai jeladós nagy liliket - tette hozzá a madarász. Az összesített, csapatok által észlelt fajok száma 119 volt, ami azonos az eddigi rekorddal. Érdekességeket is láttak a megfigyelők: vörösnyakú lúd, vörös ásólúd, parlagi sas, heringsirály, erdei szalonka, zsezse is a távcsövük elé repült.