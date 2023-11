November 8-án, szerdán reggel a Tatakart Gokartcsarnokban találkoztak, ahol ezúttal a város saját cégei mutatkoztak be a helyi vállalkozóknak. Az esemény elején Tata polgármestere köszöntötte a résztvevőket.

– Tatán ötezer vállalkozás van ebből háromezerrel van az önkormányzatnak valamilyen kapcsolata és ezerrel napi levelező kapcsolatban vagyunk. Ez a havonta megrendezett kávézás is ezt a kapcsolattartást szolgálja. Most arra gondoltunk, hogy a korábbi témák után a város négy cége mutatkozzon be, vagyis a Városkapu, a Városgazda Kft, a Tatai Öregtavi Halász Kft., és a Rendház Kft. – magyarázta Michl József polgármester.

– Mindegyik cégnél van sok újdonság, vállaltak új feladatot amiről szeretnének beszélni. Illetve személycserék is történtek az elmúlt időszakban, új vezetői vannak a cégek egy részének. Így fontosnak gondoltuk, hogy személyesen is találkozzanak velük a tatai vállalkozások – tette hozzá a városvezető.