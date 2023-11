A háborúban hadi üzemmé nyilvánították a MÁK Rt-t, majd elérték a katonák, s hol szovjetek, hol németek vették át az uralmat egy-egy utca felett.

Bombázások is voltak: 1941. december 8-án egy meghibásodott német harci repülő csapódott a kőbányába, s halt meg a gép hat fős személyzete. 1944. április 16-án egy Győr felé tartó gépről zuhant le egy bomba, az erőművet célozta meg, de szerencsére célt tévesztett. Ez év októberében Olaszországból indítottak egy 650 repülős köteléket, s hét gép érte el Bánhidát, több áldozata is lett a támadásnak. Majd október 7-én egy angol gép, hogy megszabaduljon a bombaterhétől dobott le egyet, amelynek darabjait Sárberekben, s még az Árpád szálló körül is fellelték.

A MÁK Rt-t 1945. december 6-án vették állami kezelésbe, s 1946. január 1-jétől Magyar Állami Szénbányák néven működött.