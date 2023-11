Ehhez a témához kapcsolódó volt az a tárgyalási téma is, hogy az Ister – Granum projektrészeként beszerzésben valósult meg a kerékpáros pihenőhelyek nagyobb része, illetve azok kihelyezése. A plénum megtárgyalta azt is e pontnál, hogy a közeljövőben információs táblák is készülnek a pihenőhelyekhez. Szintén idevágó tématétel volt az EGTC kommunikációs kampány folytatása is külső szolgáltató bevonásával, illetve elhangzott, hogy egy rövid reklámfilm is készül a közeljövőben.

Az ülésen újra igazgatónak szavazták meg Nagy Pétert, aki 2011 óta tölti be ezt a tisztséget a szervezet élén. A döntés értemében újabb négyéves időszakra szavaztak bizalmat a vezetőnek. Az idézett beszámoló azzal zárul, hogy „a közgyűlést megelőzően, a Szenátus is megtartotta ülését. Tavasszal jött létre az Ister – Granum védjegyrendszere, amelyhez helyi termelők, kézművesek, szolgáltatók csatlakozhatnak. A Szenátus négy új tag felvételéről döntött, így a védjegyesek köre negyvennyolc tagúra bővült. Az új tagok: Nyárfás kosár, Hugo & Hilda Pince, BQ Gyermekfalvédő és Ildi’s Bakery.