Az Esztergomi Belvárosi Óvoda ünnepén mások mellett részt vett Erős Gábor országgyűlési képviselő, Hernádi Ádám polgármester, Hajdú Boglárka jegyző, valamint a korábbi intézményvezető, Farkasné Schmidt Mária is. A polgármester kedves hangú és emelkedett gondolatokkal, az intézmény 43 éven át volt dolgozója, igazgatója meghitt visszaemlékezéssel, az óvodások és óvónénik pedig közös, zenés mesejátékkal tették emlékezetessé az Esztergomi Belvárosi Óvoda 160. születésnapját.

Az intézményvezető Nagyné Nagy Barbara moderálásában megtarott rendezvényen elsőként Hernádi Ádám polgármester, az intézmény egykori ovisa mondott beszédet. Mint fogalmazott:

Ahogy Esztergom Magyarország első városa, úgy az Esztergomi Belvárosi Óvoda a város első óvodája, az 1863-mas nyitása óta. Innen indult minden, hogy aztán az azt követő 160 alatt az esztergomi óvodák létrejöjjenek.

A polgármester rámutatott: a város első óvodája példaértékűen élen járt és jár ma is a gyerekek egészséges lelkületű nevelésében, a jóságra, becsületességre, tisztességre nevelésében, a több, mint másfél évszázad alatt az itt dolgozók ezzel mindannyian hozzájárultak a sikerhez, a jelenben képviselt értékek megalapozásához. Hernádi Ádám beszédében kitért egy több, mint harminc évvel ezelőtt momentumra, mégpedig arra, hogy ő is ebbe az óvodába járt és akkor az öntözőkanna volt a jele, melyről most megtudta, hogy sajnálatosan már nem használják. A polgármester beszéde végén megígérte, hogy a fenntartó esztergomi önkormányzati igyekszik minden fejlesztési elképzelést támogatni.

Farkasné Schmidt Mária az intézmény egykori vezetője, aki 43 évet dolgozott e falak között, egyebek mellett arról beszélt, hogy fiatal óvodapedagógusként érkezett ide, majd az évtizedek alatt számos egyéni szakmai program, projekt, ötlet mentén vitte előre munkatársaival az óvoda ügyét. Farkasné Schmidt Mária kiemelte, hogy ennek az óvodának a keresettségét a kiváló pedagógusok, a csupaszív dajkák és az intézmény pedagógiai programja jelentette és jelenti a szülők számára.

Az ünnep második felében Nagyné Nagy Barbara idézte fel a 160 éves gyereknevelő intézmény történetét. Végül a gyerekek és a pedagógusok együtt adtak elő egy olyan meseszíndarabot, ahol az óvodások adták a színészek javát, az óvónők zenekara pedig a történethez illő muzsikát szolgáltatta.