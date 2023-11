A tatai önkormányzat és az Agostyánért Egyesület szervezésében idén is megtartották Agostyánban a városrész hagyományos eseményét, a helyi idősek napját. Tata város közösségi oldalán számoltak be arról, hogy a rendezvényen Purgel Zoltán alpolgármester, dr. Varga András önkormányzati képviselő és a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében Stegmayer Máté köszöntötte a résztvevőket.

– Hosszú idő óta az évnek ebben az időszakában megköszönjük az agostyáni időseknek, hogy ránk hagyták ezt a világot, és persze élvezzük, erősítjük is ilyenkor egymás társaságát, megélve az élet örömeit. Emellett Czumpf Attila felvállalta, hogy minden évben készít egy agyagszobrot egy-egy tiszteletben álló idős agostyániról, idén Jónás Ferenc vehette át az alakját megformáló alkotást - mondta dr. Varga András.

A rendezvényen felléptek a Bergengócia Óvoda apróságai, az agostyáni dalkör és Berendi Nándor.