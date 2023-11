A múzeum kiinduló vagy végpontja lehet számos túrának a térségben

A majki volt XX-as akna területén található múzeum rendezetlen külső területeinek rehabilitálása, új funkcióval történő fejlesztése alapot teremtett a korszerű fogadókörülmények kialakításához. Ehhez kapcsolódóan a volt Kazánház épületének elbontását követően kialakították a portaépülethez kapcsolódóan a létesítmény fogadóépületét, ahol shop és büfé, mosdó, kerékpár tároló, terasz és bemutató terület is található.

A múzeum belső területén rendezett rendezvényteret és játszóteret alakítottak ki, emellett időszakos kiállítócsarnokká vált az addig funkció nélküli kompresszorház.

A múzeum belső területén a volt faléz épület energetikai felújításon esett át és fűtötté vált, így a múzeum egész évben látogatható. A külső területeken is több fejlesztés valósult meg, többek között a bányavágat bejáratánál kas szimulációt is kialakítottak. A múzeum területén a fűtetlen gépészeti épületekben is számos interaktív fejlesztés valósult meg, ahol mobil applikáció segítségével is körbejárható a tárlat.

A múzeum fejlesztése során komplex turisztikai bemutató és fogadókörnyezet alakult ki, elektromosautó-töltőpont, kerékpár-szervizpont, vallásturisztikai és ökoturisztikai pihenőpont is kiépült.

A kamalduli remeteség irányába irányfényes megközelítési útvonallá fejlesztették az úgynevezett Grófi utat. A projekt eredményeként olyan turisztikai fogadókörnyezet várja az érdeklődőket, mely nem csak a bányászati múzeum, hanem a környék nevezetességeinek elérhetőségét, bemutatását is elősegíti. Kiinduló vagy végpontja lehet számos kerékpáros vagy gyalogos túrának, de akár csak a pihenésre, kellemes környezetre, jó levegőre vágyóknak is alkalmas területet biztosít.