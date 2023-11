A mandalafestőről szóló cikkünk számos helyre jutott el (több orgánum is szemlézte a riportot) és – általa elmondottan –„tette híressé” Kalocsai Zsuzsanna nyugdíjas tanárnőt, akivel a hírverés hatására a Duna Tv Almárium című műsorának stábja riportfilmet készített. (Az adás a mediaklikk.hu oldalon lévő archívumból visszanézhető.) Már akkor, szeptember első hetében kiderült, hogy a rendkívül mozgalmas életet élő esztergomi hölgy nemcsak festéssel, de meridiántornával is foglalkozik. Ebbéli tevékenységéről most elárulta, hogy a Szentgyörgymezői Olvasókörben 2017 óta működő foglalkozásai az akkor már országos szervezésű, Dr. Eőry Ajándok által életre hívott hálózat részeként indultak el.