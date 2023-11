A katasztrófavédelem hivatalos instagram oldalán is megosztották a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület videóját, ahol bebizonyítják, hogy az ő terepjárójuk is ér annyit, mint egy luxus Rolls-Royce. A forgatásról korábban a Kemma.hu is beszámolt: az interneten több olyan videó is kering, ahol a luxus Rolls-Royce autóval hasonlítják össze járgányaikat az emberek. Természetesen humorosra véve a figurát megmutatják, hogy ér az ő autójuk is annyit, mint a luxusverda.

A terepjárósok is forgatásra adták a fejüket, amit nyilván ők sem vettek túl komolyan. Körösladányi Zsombor, az egyesület elnöke a Kemma.hu-nak elmondta, hogy nem kellett sokat győzködni a többieket, hogy megcsinálják a videót. A forgatásról pedig még werk képeket is küldött nekünk.

A Katasztrófavédelemnek is megtetszett a videó, így most ők is megosztották. Természetesen ők is humorosra vették. Mint írták: Kinek ez, kinek az jön be. Nekik tűsarkú, nekünk bakancs. Nekik csillogás, nekünk dicsfény. Nekik esernyő, nekünk védőháló.