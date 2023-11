Az emeleten egy kompomatába ütközött az érkező, amely kérdéseket tett fel, s a helyes válasz itt is tallért ért. Volt piac, ahol különböző termékek árát becsülhették meg a fiatalok, vagy szelektív hulladékgyűjtés – persze játékos formában. Peca segítette azokat, akik a vizet szimbolizáló területen szerették volna megtisztítani a környezetet. Mityó macska újrahasznosítós játékaival is találkozhattak, s bizony volt egy asztal, ahol nem babra ment a játék: itt ugyanis a babokat kellett időre egy-egy műanyag üdítős üvegbe szórni. Kitűzők is készülhettek a Mosolygós Gyermekekért Alapítvány standjánál, ahol kézművesség és társas is várta a családokat.

Virtuális szemétszedés

Nagy volt a sor, és az érdeklődés a Tatabányai Múzeumban a virtuális hulladékszedésnél. A szerencsés játékosokra felkerült egy VR-szemüveg, amelyen keresztül 3D-ben láthatták a körülöttük megrajzolt világot. Tatabánya ikonikus helyszíneire kalauzolta a játékosokat, például a Május 1. parkba, vagy a Turul Emlékműhöz. Ez utóbbi jól szimulálta a meredek domboldalt is. Különböző hulladékokat kellett összegyűjteniük a versenyzőknek, s azokat kukákba helyezni – persze a virtuális térben. Az éppen a VR-szemüvegben tevékenykedőt nagy érdeklődéssel figyelték.

Mesekuckó, papírszínház kétszer varázsolta el a gyerekeket, emellett igen népszerű volt a múzeumban szervezett program: fémkeresővel kereshettek apró pénzérméket a fiatalok. Kitárult a Mimó és Csipek bábos öko-mesekuckója, egy zöld gondolatokkal átszőtt csodavilág, ahol a környezeti problémákkal és ezek megoldásaival ismerkedhettek meg. Szép Bence, a világ legügyetlenebb, de legviccesebb bűvésze is ellátogatott az Agorába, ahol a program tombolasorsolással zárult a Gazdálkodj okosan! családi napon.