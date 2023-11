Hostyáné Szalai Lívia, Bogi anyukája elárulta, hogy igazából nem is szülésnek, hanem vetélésnek indult Boglárka születése.

– Alig töltöttem be a 23. hetet, amikor nagyon elkezdtem görcsölni. A kórházban azt mondták, hogy sajnos el fogok vetélni, mert olyan pici még a baba. Szerencsére a szülészorvosom küzdött értünk, és Boginak adott egy esélyt. Azonnal inkubátorba és a koraszülött osztályra került. Én csak három nap múlva mehettem be hozzá, mert meg kellett várnom a Covid-tesztem eredményét. De utána minden nap jártam hozzá és vittem neki az anyatejet. Azt mondták, hogy az első három hónap a legkritikusabb, addig tartsunk csak ki – mesélte Lívia, aki csak később tudta meg, hogy egy a méhbe jutó fertőzés miatt indult be korábban a szülés.

Nagyon kevés volt az esélye a túlélésre, mégsem adta fel a küzdelmet

Forrás: Beküldött

– Két hete volt az inkubátorban, amikor agyvérzést kapott, és a bal oldala lebénult. Mivel a szervei se nagyon fejlődtek még ki, a gyomrával is folyton gondok voltak. Ráadásul kiderült, hogy egy fertőzés miatt indult be ilyen korán a szülés, ami ráment a gyomrára, tüdejére, májára is. Senki se mert biztatni minket. De mi tudtuk, hogy Bogi küzdeni akar – emlékezett vissza az anyuka.

A kislány végül fél évig volt a koraszülött osztályon, de még utána se vihették haza a szülei. Először Budapestre, a Szent Margit Kórházba mentek, ahol a kislány fejlődését, mozgását vizsgálták meg. Majd az országos kardiológiai intézetbe, ahol Boginak egy katéteres beavatkozással a beszűkült szívbillentyűjét műtötték meg. De hamarosan egy nagyobb beavatkozás is vár rá. Bogi azóta már speciális, fejlesztő bölcsibe jár, ahol nagyon sokat tanul a gyerekektől, illetve szakemberek segítik a fejlődését.

Jön a kistestvér

Közben a családba újabb baba érkezik. Bogikának kistestvére lesz.

– A kistestvért főleg Bogi miatt vállaltuk be, hogy ne egyedül legyen itthon. Segíthet a fejlődésében is és lesz kivel játszania – árulta el az édesanya, aki már a 28. hétben van, a kisfiút februárra várják. De addig még vár rájuk decemberben Bogika nyitott szívműtétje is, ami mintegy 5 órát fog tartani.

– Egy lyuk van a szívén, ami miatt kevesebb oxigén jut a szervezetébe. A műtét is nagyon sokat segíthet a fejlődésén – tette hozzá az édesanya.