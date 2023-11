Mint azt korábban megírtuk, 520 milliárd forintos óriásberuházással 900 új munkahelyet hoz létre a kínai Huayou Cobalt, amely Ácson építi fel első európai üzemét, ahol katódot terveznek gyártani elektromos akkumulátorokhoz. A tereprendezés már javában folyik, ahogy a tervezés is. Ám a lakosság továbbra sem nyugodt, hiszen a bejelentés óta a szigorú előírások ellenére sokan veszélyes anyagoktól, betelepülő távol-keletiektől félnek és nem hisznek a város gyarapodását ígérő terveknek sem. Szentirmai István polgármester a tiltakozók nyomására már egy fórumot is tartott, ahol a cég vezetői igyekeztek cáfolni a beruházást támadók érveit. A fórum végén elhangzott, hogy az év végére elkészül az az anyag, amely alapján jövő év elején az engedélyeztetési eljárás is megtörténhet. Legkésőbb akkor minden nyilvános lesz a beruházással kapcsolatban, így a most még nyitott kérdések is megválaszolhatók lesznek.