Mint közösségi oldalán írta, a közelgő tél és a téli időszámítás beköszöntével különösen fontos, hogy a lámpák megfelelően működjenek. Összesen 39 hibát talált, amelyeket a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájának jelzett is.

− A gyalogátkelőhelyeknél különösen fontos a jó megvilágítás. Fontos lenne a rendszeres ellenőrzésük a város által is. Az előző cikkusban évente kétszer is ellenőrizték a közvilágítási lámpákat. Bízom benne, hogy a hibák mielőbb kijavításra kerülnek − fogalmazott posztjában. Emlékeztetett arra is, hogy a [email protected] email-címen és a tatabanya.hu hibabejelentőjén is lehetőség van bejelenteni a hibákat, ezzel segítve azok mielőbbi kijavítását.

Vejtey Miklós az Erdész utcában 17; a Réti utcában 8; a Vadász utcában 11 hibát talált, valamint a II. Rákóczi Ferenc téren az árkádok mennyezetén lévő lámpák sem világítottak, és sok helyen a mennyezet is nagyon rossz állapotban van. Mint írta, ezek rendbehozatalára a tulajdonosokat fel kellene kérni, és a jegyzőtől ezt is kérte.